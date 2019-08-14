Анкара, , 12:37 — REGNUM

С 29 ноября по 1 декабря 2019 года в культурной столице Турции Стамбуле под эгидой Администрации Президента страны будет проходить мировой халяльный (в исламе — пища, разрешённая к употреблению) саммит. Его слоган: «Халяль для всех поколений: важность семьи и молодежи».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, планируется, что на саммите вниманию общественности исламского мира будет представлена новая система учёта и аккредитации халяльной продукции, которая будет интегрирована в соответствующую сферу компетенции совета халяльной аккредитации, лежащего в области ответственности Министерства торговли Турецкой Республики.

По имеющимся сведениям, традиционно одновременно с саммитом будет проведена и выставка халяльной продукции Организации исламское сотрудничество. В 2018 году в ней приняло участие 316 компаний из 35 стран, а посетило выставку почти 40 тыс. приглашенных гостей.