Мадрид, , 18:11 — REGNUM

Министр здравоохранения Испании, Мария Луиза Карседо предложила ужесточить законы о потреблении табака и алкоголя. Об этом сообщает испанское новостное издание El País.

Данное предложение связано с ростом зависимости от никотина в Испании. Мария Луиза Карседо считает, что существующих законов, регулирующих употребление никотина и алкоголя, недостаточно. В настоящее время власти разрабатывают закон «Об ограничении употребления табака среди несовершеннолетних». В частности, ограничение будет касаться новых форм употребления табачной продукции, таких как электронные испарители.

Министр также выступила против наркотических веществ, отметив, что их употребление приводит к серьезным нарушениям личной, социальной, экономической, семейной и трудовой жизни.