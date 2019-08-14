Нью-Йорк, США, , 12:08 — REGNUM

Вопреки ожиданиям фанатов, ведьмака Геральта в российской локализации сериала озвучивает не Всеволод Кузнецов (голос персонажа в играх), а Сергей Пономарёв. Об этом сообщил портал DTF 13 августа.

Сергей Пономарёв отметил, что сериал не имеет к играм от CD Projekt RED никакого отношения, а значит его нужно рассматривать как отдельный продукт. Также актёр рассказал, что ждал общественного резонанса из-за смены озвучки персонажа.

Напомним, 13 августа в сети появился дублированный трейлер сериала «Ведьмак». Многие пользователи решили, что Геральта из Ривии в нём озвучивает Всеволод Кузнецов, известный геймерам по озвучке персонажа в одноимённой серии игр от CD Projekt RED.

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