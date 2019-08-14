Цхинвал, , 11:53 — REGNUM

В Южной Осетии с 12 по 16 июля проходит «Этнолагерь», сообщает ИА «Рес».

Лагерь для молодежи от 14 до 18 лет организован комитетом по делам молодежи, спорту и туризму на базе Дзауской школы-интерната. В рамках программы лагеря ребятам предстоят поездки на озера Коз и Эрцо, катание на лошадях и стрельба из лука в селе Кроз, лекции, мастер-классы, просмотр фильмов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале августа на территории Южной Осетии проходил второй поток международного молодежного этнолагеря «Аланский след». «Аланский след» ежегодно проходит в Северной Осетии, впервые в 2019 году часть мероприятий проходила в Южной Осетии. Участниками лагеря стали этнические осетины из Турции, Таджикистана, Азербайджана, Германии, Франции, Казахстана, Сирии и Нидерландов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Осетии завершился международный этнолагерь «Аланский след»