Мадрид, , 13:34 — REGNUM

В Испании в 2018 году было выброшено 1,339 миллионов килограммов пищевых отходов. Об этом сообщает испанское новостное издание El País.

При этом количество отходов в 2018 году увеличилось на 8,9% по сравнению с прошлым годом, несмотря на то что в 2015 году Испания приняла программу по устойчивому развитию, предложенную ООН, пообещав вдвое сократить количество отходов к 2030 году. По данным Министерства сельского хозяйства Испании, самое значительное увеличение количества пищевых отходов приходится на весну и лето (10,5%). Эксперты полагают, что это связано с высокими температурами, зафиксированными в указанный период.

Отмечается, что на пищевые отходы приходится 8−10% всех выбросов парниковых газов в Испании, в связи с чем решение проблемы отходов коррелирует с борьбой с климатическим кризисом.