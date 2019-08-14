Питтсбург, США, , 11:35 — REGNUM

Южнокорейская компания Dongwon Enterprise организовала званный обед для ветеранов Корейской войны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, обед прошел 13 августа в трехзвездочном отеле Sheraton Pittsburgh Hotel.

Известно, что данное мероприятие посетили более 80 человек, включая конгрессменов Майка Дойла и Пэм Айовино, а также ветеранов и членов их семей.

«Ветераны — герои. Для меня большая часть присутствовать на званном обеде», — сообщил организатор мероприятия и глава StarKist Чхве Ён Сок.

StarKist — американская компания по производству рыбных консервов, приобретенная Dongwon Enterprise в 2008 году.

Корейская война — конфликт между КНДР и Республикой Корея, длившийся с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года. Часто этот конфликт времён холодной войны рассматривается как опосредованная война между США с их союзниками и силами КНР и СССР.