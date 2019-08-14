Копенгаген, , 18:17 — REGNUM

44-й президент США Барак Обама собирается посетить Данию в конце сентября и выступить перед студентами Ольборга с речью, посвященной лидерству и предпринимательству.

Барак Обама Иван Шилов © ИА REGNUM

Модератором на встрече выступит исполнительный директор Musikkens Hus Рих Хеннингсен. «Президент Обама — один из тех мировых личностей, с которых я беру пример, поэтому я очень рад, что мне представится возможность встретиться с ним. Он использовал свою власть, чтобы сделать этот мир лучше» — заявил Рих Хеннингсен — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Помимо студентов принять участие во встрече с бывшим президентом США смогут также представители деловых кругов Дании. Стоимость одного билета на мероприятие будет варьироваться от 526 до 1277 долларов. Вход для студентов Ольборгского университета будет бесплатным.

Ранее Барак Обама уже посещал Данию: в 2018 году в конце сентября он выступал в датском Колинге. Организация мероприятия обошлась муниципалитету в 112 тысяч долларов, да и сама встреча проводилась лишь для избранной публики. В этом году проведение встречи будет финансироваться исключительно за счет бюджета Musikkens Hus.