Стокгольм, , 11:25 — REGNUM

В Швеции успешно испытали вакцину от хламидиоза. Сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

В академической больнице города Уппсала были проведены удачные испытания на людях новой вакцины от хламидиоза. Хламидиоз является самой распространенной венерической болезнью в мире. В Швеции же в год регистрируется порядка 35 000 случаев заражения.

Благодаря удачным испытаниям на людях, которые показали положительные результаты лечения после вакцины, лечение хламидиоза выйдет на новый уровень. Разработка вакцины будет продолжена, многообещающие результаты дают надежду на скорое всеобщее применение нового лекарства.