Белград, , 11:19 — REGNUM

Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий заявил, что бессмысленно говорить «о формировании православной церкви в Черногории». Об этом сообщает черногорская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Черногории.

Митрополит Амфилохий прокомментировал идею президента Черногории Мило Джукановича о том, что так называемый церковный вопрос (канонические и имущественные споры между Сербской православной церковью и непризнанной Черногорской православной церковью) в республике можно решить путем объединения православных верующих Черногории в одну церковь.

«Об этом могут говорить только некрещеные и те люди, для которых церковь — это такая же партия или неправительственная организация», — сказал Амфилохий.

«Если бы они (представители властей Черногории) были людьми верующими, то они бы понимали, что и русская, и греческая, и сербская церкви — это «Единая, Святая, соборная и Апостольская Церковь» Христа, которая исповедует единый символ веры» — сказал Амфилохий.

Он указал, что названия православных поместных церквей по национальному и государственному признаку отражают именно внешние и географические названия, обусловленные историческими и внешними изменениями, и «ни в коем случае не характеризуют значение и религиозную особенность самой церкви».