Москва, , 11:15 — REGNUM

В Москве до конца лета уже не будет слишком жаркой погоды. Об этом сообщила специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

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Она отметила, что столбики термометров не будут дотягивать даже до отметки +30 градусов Цельсия.

«Никаких 30 мы не ждём. Этим летом жара нам больше не грозит», — приводит РИА Новости слова Волосюк.

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Напомним, ранее в Гидрометцентре России заявили о скором возвращении жаркого лета в большинство регионов страны. Так, по данным синоптиков температура воздуха в августе будет подбираться к отметке плюс +30 градусов, а на юге Центрального федерального округа и Поволжья и вовсе потеплеет до +34 °С. В ночные часы тоже станет теплее +11…+18 °С.

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