Санкт-Петербург, , 11:19 — REGNUM

Смольный согласовал митинг в защиту парка Малиновка на востоке Петербурга на 21 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 августа заявители. Комитет по вопросам законности и правопорядка выдал согласование на проведение акции в самом парке, на футбольной площадке, на среду, в 18:00 мск. Указанное число участников — 700 человек.

Отдых петербуржцев в парке Дарья Драй © ИА REGNUM

Местные жители выступают против застройки парка Малиновка с 2011 года, когда крупный участок этой зеленой зоны площадью 2,1 га был выделен под строительство храмового комплекса. За прошедшие 8 лет жители окружающих парк домов неоднократно проводили массовые митинги и пикеты, собрали более 30 тысяч подписей в защиту парка, боролись в судах.

За строительство храма в парке активно выступал депутат-единоросс Виталий Милонов, который последовательно вносил в Генеральный план поправки, разрешающие застройку парка. В результате защитники парка получили поддержку из Смольного — бывший вице-губернатор Игорь Албин (а потом и экс-губернатор Георгий Полтавченко) выступили против строительства храма, внеся необходимые поправки в Генплан. Однако большинством голосов в Законодательном собрании поправки были отклонены. Тем не менее, правительство города отозвало разрешение на строительство храма в Малиновке. Договор аренды также был расторгнут.

Однако сам участок, где предполагалось строить храм, по-прежнему остается территорией возможной застройки. В конце прошлого года спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров заявил, что, несмотря на протесты граждан, «храм безусловно будет построен».

Читайте также: Парк Малиновка в Петербурге не получил «бронь» от застройки

«Уверена, на митинг придут не только жители Красногвардейского района, а все петербуржцы, выступающие за сохранение парков и скверов. Ситуация с парком Малиновка — вопиющая, ведь петербуржцы уже многократно выразили свое мнение относительно застройки участка, а отдельные представители власти продолжают продавливать свои интересы. Пора поставить точку в этой истории. Парк Малиновка должен полностью сохраниться в существующих границах. В 2020 году при разработке нового Генерального плана Санкт-Петербурга мы будем настаивать, чтобы вырезанному ранее участку наконец-то вернули статус рекреационной зоны», — заявила организатор митинга, депутат Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова.