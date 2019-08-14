Сочи, Краснодарский край, , 11:09 — REGNUM

Голосование за присвоение городу-курорту Сочи Краснодарского края звания «Город воинской славы» стартует на официальном сайте администрации города Сочи с 15 августа, сообщила пресс-служба мэрии.

В годы войны из Сочи ушли на фронт 18 тыс. 707 человек, каждый четвертый домой не вернулся. 17 сочинцев стали Героями Советского Союза, из них девять — посмертно. В Сочи в районе Псеашхо и Аишхо с августа по декабрь 1942 года велись крупномасштабные сражения: бойцы 20-й горно-стрелковой дивизии не дали прорвать фашистам линию обороны. Сочи стал и крупнейшей госпитальной базой Юга России: здесь проходили лечение более 400 тыс. солдат и офицеров, последний госпиталь был закрыт лишь через два года после окончания войны, в 1947 году.

«Учитывая эти и многие другие исторические факты, активисты сочинского отделения «Российского военно-исторического общества» выступили с предложением о присвоении курорту Сочи звания «Город воинской славы», — сообщили в мэрии города-курорта.

Почётное звание «Город воинской славы» присваивается городам Российской Федерации «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества» с 2006 года. Первыми тремя городами, получившими почётное звание, стали Белгород, Курск и Орёл. Всего в списке «Городов воинской славы» сегодня 45 городов.