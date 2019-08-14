Ярославль, , 11:08 — REGNUM

В Ярославскую область прибыли 59 детей из пострадавшего от паводка Тулунского района Иркутской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Школьники будут жить в социально-оздоровительном центре «Чайка» в Тутаевском районе. Отдых продлится две недели. Средства на размещение детей выделены из резервного фонда правительства Ярославской области по распоряжению губернатора Дмитрия Миронова.

Детей из Тулуна встречают в Ярославле Yarregion.ru

«Глава государства Владимир Путин поручил организовать отдых иркутских детей в летних лагерях по всей стране. Ярославская область рада принять у себя ребят из Тулунского района. Сейчас он переживает третью волну подтопления, и, пока взрослые борются со стихией, дети будут находиться у нас — в полной безопасности, тепле и комфорте. Постараемся сделать так, чтобы они смогли максимально отвлечься от испытаний последних месяцев, отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом. Надеюсь, у ребят останутся самые теплые воспоминания о времени, проведенном в нашем регионе», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Детей из Иркутской области ждет экскурсия по Ярославлю, посещение зоопарка, планетария и цирка. Ранее из Ярославской области в Иркутскую была отправлена гуманитарная помощь: три контейнера с продуктами питания и теплыми вещами. Также в район подтопления отослали мотопомпы для откачки воды и тепловые пушки.

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