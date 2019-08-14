Вашингтон, , 11:13 — REGNUM

«Главной угрозой» для США является отнюдь не Северная Корея, а Россия и Китай. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Pew Research Center.

Результаты соцопроса, проведенного среди 1503 человек в период с 13 мая по 18 июня, были опубликованы во вторник, 13 августа.

В этом году, по 24% респондентов отметили, что Россия и Китай являются самой «опасной угрозой» для безопасности граждан. Показатель боязни России с 2007 по 2014 год вырос до 23%, а боязни Китая — до 19%.

12% респондентов отметили, что Северная Корея также является опасной страной для США. Показатель боязни КНДР за аналогичный период вырос до 8%.

По сравнению с результатами опроса, проведенного в 2007 году, показатель боязни Ирана, напротив, сократился с 24% до 6%, а Ирака — с 21% до 1%.

Известно, что 36% приверженцев республиканской партии считают «главной угрозой» Россию, 32% — Китай, 11% — Северную Корею. В отношении Северной Кореи аналогичного мнения так же придерживаются 14% представителей демократической партии.

Кроме того, 60% опрошенных сообщили, что негативно относятся к Китаю, 26% придерживаются другого мнения.

В частности, 81% респондентов негативно относятся к увеличению военной мощи Китая, а 50% опрошенных считают, что экономический рост Китая благотворно скажется на стране.