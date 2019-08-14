Аддис-Абеба, , 19:00 — REGNUM

Бюро по вопросам культуры и туризма эфиопского штата Амхара планирует выручить в общей сложности 100 млн долларов США от предоставления туристических услуг в регионе в следующем финансовом году 2019/20. Как заявил директор бюро по туризму и культуре штата Амхара Мэлькаму Адам, ожидается, что сумма дохода от туризма, которую бюро намерено внести в казну штата, будет выручена от предоставления услуг более чем 16 миллионам местных туристов и более 500 тысяч иностранных туристов, которые по прогнозам бюро посетят регион в следующий туристический сезон. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Fana.

По словам директора, в прошлом финансовом году бюро Амхара получило прибыли за предоставление туристических услуг в общем сложности на 75 млн долларов США от посещения региона 11 миллионами граждан Эфиопии и 270 тысячами иностранных туристов. Тем не менее, туристический поток в регион Амхара составил от 70% до 80% от установленного властями целевого показателя.

Директор Адам подчеркнул, что конфликты и беспорядки в соседних штатах, в том числе и штате Эфиопское Сомали, очень негативно повлияли на поток туристов в регион Амхара. Туризм в Эфиопии пострадал и от антиправительственных протестов, которые коснулись деятельности отрасли после того, как в период 2015—2018 годов были подавлены многочисленные выступления и по региону неоднократно вводился режим чрезвычайной ситуации.