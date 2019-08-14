Эрбиль, Ирак, 14 августа 2019, 11:07 — REGNUM
Правоохранительные органы Иракского Курдистана заявили о спасении из плена ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) трех езидских девушек, об этом 13 августа сообщает Kurdistan24.
Представитель центра по спасению езидов в Дохуке Хуссейн Кайди заявил, что спасенные находились в плену у террористов с 2014 года. Девушки были в возрасте от 16 до 19 лет.
Напомним, в 2014 году боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили свыше 6 тыс. 400 езидов, в настоящее время из плена освобождены порядка 3 тыс. 450 человек.
Читайте ранее в этом сюжете: Курдская правозащитница поблагодарила Барзани за признание геноцида езидов