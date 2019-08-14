Эрбиль, Ирак, , 11:07 — REGNUM

Правоохранительные органы Иракского Курдистана заявили о спасении из плена ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) трех езидских девушек, об этом 13 августа сообщает Kurdistan24.

Представитель центра по спасению езидов в Дохуке Хуссейн Кайди заявил, что спасенные находились в плену у террористов с 2014 года. Девушки были в возрасте от 16 до 19 лет.

«Сейчас они находятся в безопасном месте и в ближайшее время воссоединятся со своими семьями в Курдистане» , — подчеркнуд Кайди в комментарии изданию, добавив, что операции по спасению оставшихся пленных будут продолжены.

Напомним, в 2014 году боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили свыше 6 тыс. 400 езидов, в настоящее время из плена освобождены порядка 3 тыс. 450 человек.

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