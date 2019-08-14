Москва, , 11:02 — REGNUM

Сегодня, 14 августа, Владимирская и Тюменская области отмечают 75-летие со дня образования. С юбилеем жителей двух регионов поздравил президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Читайте также: Путин поздравил Костромскую область с 75-летием

В поздравительных телеграммах отмечается, что Владимирская земля славится своей историей, уникальными памятниками белокаменного зодчества. Сегодня в области

реализуются востребованные инфраструктурные, социальные проекты для повышения качества жизни людей.

А Тюменская область динамично развивается, вносит огромный вклад в укрепление отечественного ТЭК, аграрного комплекса, других ключевых отраслей национальной экономики и по праву считается одним из регионов-лидеров.

«Инициатива, энергия, искренняя любовь к родному краю помогут добиваться поставленных целей», — выразил уверенность президент и пожелал жителям двух регионов РФ успехов и всего самого доброго.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа резидент Российской Федерации Владимир Путин поздравил жителей Костромской области с 75-летием образования региона.

Ранее в сюжете: Путин поздравил трёх губернаторов с 75-летием образования регионов