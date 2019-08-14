Владикавказ, , 11:01 — REGNUM

Проект трэвел-блога телеведущей из Северной Осетии Виктории Базгадзе получил грант на форуме «Таврида», сообщает 13 августа ТАСС.

Телеведущая планирует создать трэвел-блог, в котором будут выпуски о каждом регионе Северного Кавказа, а также о Южной Осетии. По словам Базгадзе, цель проекта — создать положительный имидж региона. Съемки первого выпуска начнутся в сентябре.

Через соцсети будут найдены люди, готовые в рамках проекта ездить по Северному Кавказу и Южной Осетии. «Я решила взять какого-то человека, который, может быть, даже боится сюда приезжать, и с ним вместе рушить стереотипы, разъезжая по регионам Северного Кавказа и Южной Осетии», — рассказала Базгадзе.