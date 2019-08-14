Тула, , 10:58 — REGNUM

День города в Туле 7 сентября пройдет под девизом «Тула — пять веков Засечной черты», сообщила пресс-служба администрации города. 13 августа подготовка обсуждалась на заседании оргкомитета по празднования 873-й годовщины Тулы.

Как отмечалось, концепция празднования Дня города Тулы в 2019 году будет объединена общей идеей — 500-летием возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Основными площадками празднования Дня города станут площадь Ленина, Казанская набережная, улица Металлистов, также праздничные мероприятия пройдут на проспекте Ленина, Крестовоздвиженской площади, Пролетарской набережной, в сквере у памятника Л.Н. Толстому, в территориальных округах Большой Тулы. В плане — проведение спортивных игр и состязаний, многочисленные выступления творческих коллективов и исполнителей, мастер-классы, ярмарки тульских мастеров, гастрофестиваль, в Тульском кремле откроется Тульское торжище. Впервые в русле реки на Казанской набережной сборная России по флайборду покажет дневное и вечернее аквашоу. На площади Ленина в 16:00 состоится Международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля», а на сцене Казанской набережной в 19:00 откроется музыкальный фестиваль от «Jazz Port». Празднование Дня города завершится фейерверком.

До 15 августа управление культуры и туризма администрации города Тулы принимает идеи, предложения и пожелания по празднованию Дня города — некоторые уже были использованы при подготовке праздника.

Напомним, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина мероприятия по празднованию 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты пройдут в 2020 году.