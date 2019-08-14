Владимир, , 10:58 — REGNUM

В городе Владимире инициативная группа не смогла получить разрешение на проведение митинга в защиту парка «Дружба» в самом парке и на площади Победы, сообщил портал «ПроВладимир».

Изначально владимирцам отказали в проведении мероприятия во всех местах, на которые претендовали активисты. Митинг назначен на 24 августа. На площади Победы в этот день будет проводиться другое мероприятие, а заявку на проведение митинга в парке мэрия сочла недостаточно конкретной. Вместо этого митингующим предложили Центральный парк культуры и отдыха, где согласовывать проведение акций не нужно. Защитников парка это не устроило — они хотят провести митинг именно в своём районе.

В парке «Дружба» горожанам разрешили собраться, однако активисты заявили, что «одобренный» мэрией участок, согласно кадастровым документам, находится в лесу, что лишает акцию смысла. Они снова обратились в городским властям с просьбой выделить им конкретные участки, подходящие для митинга — площадку рядом со сценой или у катка.

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