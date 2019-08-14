Гамбург, Германия, , 11:43 — REGNUM

Разработчики Everspace из студии Rockfish Games работают над новой игрой про исследование космоса. Об этом 13 августа рассказал портал Dark Side of Gaming.

Создатели проекта обещают открытый мир, множество ролевых элементов, динамичный экшен-геймплей и продвинутую графику. Также сообщается, что в игре геймеры смогут взаимодействовать с представителями инопланетных рас. Официальный анонс состоится 19 августа.

Everspace — это шутер с элементами симулятора управления космическим кораблём. В нём игрокам предстояло путешествовать по огромной галактике, сражаться с неприятелями и знакомиться с различными неигровыми персонажами, рассказывающими о мире игры.

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