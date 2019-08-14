Самара, , 10:55 — REGNUM

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении начальника цеха обособленного подразделения «Винтай» ПАО «Кузнецов» завершили следователи в Самаре, 14 августа сообщает «Волжская коммуна».

Мужчину обвиняют в несоблюдении требований промышленной безопасности.

По версии следствия, в августе 2018 года руководитель цеха дал поручение двум работникам очистить емкость от хранящегося в ней жидкого кислорода. При этом в нарушение требований техники безопасности, начальник не проконтролировал процедуру проведения очистки. В результате емкость не была отсоединена от подводящих коммуникаций.

«Руководитель не проследил за режимом выполнения газоопасной работы, за состоянием воздушной среды в емкости», — сообщают следователи.

В результате этого произошел пожар, в котором и погибли двое рабочих. По сообщению СУ СКР по Самарской области, уголовное дело передали в суд Красноглинского района для рассмотрения по существу.