Владивосток, , 10:50 — REGNUM

Освоение лесов, появление у леса «хозяина» позволит уменьшить количество пожаров. Об этом заявил журналистам вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев по итогам заседания по развитию лесной отрасли.

Он отметил, что правительство выделяет существенные средства на профилактику природных пожаров, но оптимистично смотреть на проблему не стоит, так как российские леса на огромной площади будут гореть и от молний, и от действий человека.

Уменьшить количество возгораний поможет освоение лесов, когда хозяин будет и наблюдать за лесом, и тушить его. Лесу также нужны дороги, их можно сделать окупаемыми, власти готовы на такое строительство. При появлении хозяев пожаров будет намного меньше, заключил полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российское правительство выделило около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в ряде регионов страны. Средства распределят между министерством обороны, МЧС и Рослесхозом. Режим ЧС из-за лесных пожаров продолжает действовать в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.

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