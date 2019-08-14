Москва, , 10:48 — REGNUM

В России православие — самая распространенная религия среди населения. О приверженности 63% к ней заявили 63% граждан. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Читайте также: Жители РФ назвали оптимальный возраст для обряда крещения

Больше всего проповедуют православие люди от 35 до 44 лет (65%), от 45 до 59 лет (65%) и старше 60 лет (74%).

37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими людьми. В возрастной группе от 25 до 34 лет доля сторонников православия составляет 62%.

При этом 75% граждан РФ заявили, что православному человеку необходимо проходить обряд крещения), в основном в этом уверены женщины (79%) и люди старше 60 лет (82%).

Опрос проведен 26 июля 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (86%) прошли обряд крещения, из них крестились по решению родителей или родственников 66%, самостоятельно — 20%.

Ранее по данной теме: Грубость клирика в Гатчине вызвала осуждение у верующих