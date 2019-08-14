Москва, , 10:47 — REGNUM

Ремонт автономной глубоководной станции проекта 10 831, известной под названием «Лошарик», начнется осенью. Об этом 14 августа сообщается ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что ремонт будет производиться в Центре судоремонта «Звездочка» в Северодвинске Архангельской области.

Вначале из субмарины откачают всю воду и оценят состояние корпуса и внутренних помещений, после чего будет составлен проект на работы по ремонту.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в результате возгорания на подводной лодке погибли 14 российских моряков, еще пятеро пострадали. Трагедия произошла в российских территориальных водах. Причиной гибели стало развитие объёмного пожара на борту станции. Расследованием дела руководит главком ВМФ России.

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