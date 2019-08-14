Оренбург, , 10:46 — REGNUM

В Оренбургской области Акбулакский районный суд вынес приговор иностранцу-проводнику поезда «Бишкек-Москва». Он нелегально ввез в России крупную партию лекарств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Стоимость изъятых у проводника лекарственных средств, по оценке специалистов, превысила 130 млн рублей. В отношении гражданина Киргизии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238.1 УК РФ (незаконный ввоз на территорию Российской Федерации в целях сбыта незарегистрированных лекарственных средств, совершенный в крупном размере).

В суде установлено, что проводник намеревался продать лекарства и получить доход.

Суд назначил иностранцу наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.