Кемерово, 14 августа 2019, 10:45 — REGNUM
В Кузбассе почти 29 тысяч человек обратились в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей с начала сезона активности. Из 28 801 человека детей и подростков до 17 лет — 5 942 человека. Такие цифры ИА REGNUM озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Только за последнюю неделю в больницы обратились 265 человек, в том числе 68 детей.
С начала эпидемического сезона в Кемеровской области зарегистрированы 73 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 184 случая иксодового клещевого боррелиоза.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов России и зарубежья участились случаи обращения граждан за медицинской помощью из-за укусов клещей.
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