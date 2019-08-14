Кемерово, , 10:45 — REGNUM

В Кузбассе почти 29 тысяч человек обратились в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей с начала сезона активности. Из 28 801 человека детей и подростков до 17 лет — 5 942 человека. Такие цифры ИА REGNUM озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Только за последнюю неделю в больницы обратились 265 человек, в том числе 68 детей.

С начала эпидемического сезона в Кемеровской области зарегистрированы 73 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 184 случая иксодового клещевого боррелиоза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов России и зарубежья участились случаи обращения граждан за медицинской помощью из-за укусов клещей.

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