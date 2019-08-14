Ирвайн, США, , 11:29 — REGNUM

Разработчики из Blizzard Entertainment поделились планами по развитию Diablo III. В частности, они пообещали добавить в игру много нового контента, сообщалось на официальном сайте игры 13 августа.

Разработчики отметили, что сейчас они работают над новыми сезонами, которые добавят в игру уникальные локации, экипировку и изменения существующих персонажей. Также представители Blizzard пообещали регулярно предоставлять отчётность, которая покажет степень готовности того или иного обновления.

Diablo III — это Action-RPG игра от компании Blizzard Entertainment, релиз которой состоялся в 2012 году. В ней игрок, управляя одним из семи предложенных персонажей, должен спасти мир Санктуария от пришествия владыки демонов.

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