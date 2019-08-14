Кемерово, , 10:34 — REGNUM

Суд оштрафовал московских коллекторов за попытку психологического давления на должницу из Кемеровской области, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ФССП России.

Нарушения судебные приставы выявили в работе «Региональной службы взыскания» (Москва), которая включена в госреестр юридических лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности. Как выяснили приставы, женщина заключила договор займа с МФК «Быстроденьги», которая уступила права «РСВ». Сотрудники последнего для возврата просроченной задолженности звонили должнице, отправляли ей текстовые и голосовые сообщения, писали письма. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении суд признал «Региональную службу взыскания» виновной и назначил штраф 100 тыс. рублей в доход государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кузбасские власти предложили запретить рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей. Только за первое полугодие 2019 года объём выданных потребительских кредитов в Кемеровской области увеличился более чем на 20% (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). На каждого жителя Кузбасса приходится 98 тыс. рублей кредитного долга.

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