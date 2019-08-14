Москва, , 10:32 — REGNUM

Большинство жителей России (86%) прошли обряд крещения, из них крестились по решению родителей или родственников 66%, самостоятельно — 20%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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По мнению 60% опрошенных, оптимальное время для принятия обряда крещения в детском возрасте (60%). Чаще всего так думают женщины (64%), граждане 45−59-лет (63%) и старше 60 лет (69%).

Вместе с тем 34% считают, что лучше креститься во взрослом возрасте (34%), среди мужчин (39%), среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (59%).

При этом 12% респондентов, считающих себя православными, обряда крещения не проходили, однако 19% из них хотели бы это сделать. Большинство представителей этой группы (68%) не планируют в будущем креститься.

Опрос проведен 26 июля 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, годовалый мальчик получил травмы во время обряда крещения, которое проводил священник Мариенбургского Покровского храма в Гатчине игумен Фотий (Нечепоренко).

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