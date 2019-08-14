Дамаск, , 10:35 — REGNUM

Праздник для детей военнослужащих, погибших в ходе войны в Сирии, организован в провинции Эль-Кунейтра местными властями и добровольцами. Об этом сообщил журналистам заместитель губернатора провинции Хусейн Исхарк.

Поводом стал Курбан-байрам, исламский праздник окончания хаджа, пояснил он. Власти пригласили в местный дворец культуры детей погибших военных, полных сирот, детей-инвалидов и тех, кто пострадал от террористов.

В подготовке приняли участие профессиональные психологи из фонда «Сердце Сирии». По словам Исхарка, потерявшие родителей дети часто замыкаются в себе, хуже учатся. Для них организуют помощь психологов, врачей, их поддерживают материально.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД России заявил о тревожной обстановке в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. В частности, ситуация в лагерях для беженцев способствует притоку боевиков.

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