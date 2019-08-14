Воронеж, , 10:30 — REGNUM

Жаркая погода ненадолго вернётся в Воронежскую область — синоптики прогнозируют, что дневная температура 14−17 августа превысит 30 градусов тепла, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного гидрометеоцентра.

Жара (cc) dimitrisvetsikas1969

Уже в среду, 14 августа, воздух прогреется до +32, при этом не исключены дожди. Днём 15 августа будет ещё жарче — до +34. Жаркая погода сохранится и в последний день рабочей недели, 16 августа ожидается до +32. Ночные температуры всё это время не будут опускаться ниже +20.

В субботу 17 августа воздух днём прогреется до +31, возможны грозы и дожди. В последний день недели 18 августа станет чуть прохладнее — днём до +28, ночью до +18, в регион снова придут дожди и грозы.