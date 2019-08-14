Казань, , 10:29 — REGNUM

Вахитовский районный суд Казани сегодня, 14 августа 2019 года, в 13:30 начинает слушания по громкому уголовному делу депутата Госсовета Татарии, бывшего главы правления «Татфондбанка» Роберта Мусина. Посетить открытые слушания намерены и вкладчики «лопнувшего», некогда возглавляемого им банка. Они хотят «посмотреть в глаза тем, кто отнял столько здоровья и сломил обычное течение жизни, веру в людей и в справедливость», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Предстоящее заседание активно обсуждается в регионе, граждан не устраивает вменяемая статья — злоупотребление вместо мошенничества:

«Давайте внимательно посмотрим и послушаем сторону обвинения, защиты и вердикт судьи! Все ли будет справедливо?», «Странно, что дело, только одного Мусина. Совет директоров, совсем ничего не знал, не понимал, не руководил?», «Надеемся на справедливый суд», «Неважно сколько получит Мусин. Он капитально заплатил за крах банка: потеря бизнеса, немалых денег, статуса, здоровья, покоя близких. Уроки оказались суровыми — интересно, сделал ли для себя выводы и какие? И элита сделала ли выводы?», «Малый бизнес, которые все там держали, все потеряли»,"Якобы не украл, а потерял 53 миллиарда?! Как так потерял??? Что-то я не пойму…», «Тут я смотрю у нас почти каждый расследуемый чиновник, постоянно «теряет», главное не виновен! Это что за игра?», «Он же финансист заслуженный, всех степеней с бантом и без банта, с банком и без банка. Не мог потерять деньги».

Для справки: Роберт Мусин окончил Казанский финансово-экономический институт им. В.В.Куйбышева по специальности «экономист». В разные годы и на разных должностях работал в республиканском министерстве финансов, а с 1998 по 2002 года и вовсе его возглавлял в статусе министра.

Четыре эпизода уголовного дела, связанные со злоупотреблением полномочиями, в конце января 2018 года были выделены в отдельное производство. По делу банк, который ранее возглавлял Мусин, проходит потерпевшим. В мае 2019 года к делу присоединили ещё два эпизода и «по фактам злоупотребления полномочиями под видом замещения прав требования по кредитным договорам на выпущенные банком облигации, при расторжении договоров залога по кредитным договорам, а также необоснованным выдачам кредитов» было предъявлено обвинение. Обвинительное заключение было направлено в районный суд 3 июля 2019 года. Общий ущерб по уголовным делам Мусина, помимо выделенных в отдельное производство, уже превысил 50 млрд рублей. Часть эпизодов ещё расследуется.

Напомним, в ноябре 2016 года проблемы «Татфондбанка», где республика имела около 40% доли, стали очевидны. В середине декабря регулятор ввёл временную администрацию, чьи материалы и легли в основу дела Роберта Мусина. В марте 2017 года банк остался без лицензии, а в апреле был обанкрочен. В августе того же года конкурсный управляющий в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» инициировал дело о банкротстве Мусина как физлица. Спустя год — в июле 2018 года, пройдя через процедуру реструктуризации долгов, он стал банкротом. Дело сопряжено скандалами и обвинениями от кредиторов в попытке вывода ликвидного имущества. На сегодня идёт формирование конкурсной массы.

На начало июля 2019 года у ТФБ установлены долги перед 18 067 кредиторами. Их сумма составляет 167 837 958 000 рублей.