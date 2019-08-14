Казань, 14 августа 2019, 10:29 — REGNUM
Вахитовский районный суд Казани сегодня, 14 августа 2019 года, в 13:30 начинает слушания по громкому уголовному делу депутата Госсовета Татарии, бывшего главы правления «Татфондбанка» Роберта Мусина. Посетить открытые слушания намерены и вкладчики «лопнувшего», некогда возглавляемого им банка. Они хотят «посмотреть в глаза тем, кто отнял столько здоровья и сломил обычное течение жизни, веру в людей и в справедливость», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Предстоящее заседание активно обсуждается в регионе, граждан не устраивает вменяемая статья — злоупотребление вместо мошенничества:
Для справки: Роберт Мусин окончил Казанский финансово-экономический институт им. В.В.Куйбышева по специальности «экономист». В разные годы и на разных должностях работал в республиканском министерстве финансов, а с 1998 по 2002 года и вовсе его возглавлял в статусе министра.
Четыре эпизода уголовного дела, связанные со злоупотреблением полномочиями, в конце января 2018 года были выделены в отдельное производство. По делу банк, который ранее возглавлял Мусин, проходит потерпевшим. В мае 2019 года к делу присоединили ещё два эпизода и «по фактам злоупотребления полномочиями под видом замещения прав требования по кредитным договорам на выпущенные банком облигации, при расторжении договоров залога по кредитным договорам, а также необоснованным выдачам кредитов» было предъявлено обвинение. Обвинительное заключение было направлено в районный суд 3 июля 2019 года. Общий ущерб по уголовным делам Мусина, помимо выделенных в отдельное производство, уже превысил 50 млрд рублей. Часть эпизодов ещё расследуется.
Напомним, в ноябре 2016 года проблемы «Татфондбанка», где республика имела около 40% доли, стали очевидны. В середине декабря регулятор ввёл временную администрацию, чьи материалы и легли в основу дела Роберта Мусина. В марте 2017 года банк остался без лицензии, а в апреле был обанкрочен. В августе того же года конкурсный управляющий в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» инициировал дело о банкротстве Мусина как физлица. Спустя год — в июле 2018 года, пройдя через процедуру реструктуризации долгов, он стал банкротом. Дело сопряжено скандалами и обвинениями от кредиторов в попытке вывода ликвидного имущества. На сегодня идёт формирование конкурсной массы.
На начало июля 2019 года у ТФБ установлены долги перед 18 067 кредиторами. Их сумма составляет 167 837 958 000 рублей.