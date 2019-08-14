Самара, , 10:24 — REGNUM

Красноярский районный суд Самарской области приговорил к 12 годам 6 месяцам лишения свободы гражданина Таджикистана за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По данным суда и следствия, с 23 по 24 декабря 2018 года подозреваемый приобрел 25 кг героина и спрятал их в автомобильном сабвуфере. 24 декабря мужчина направился из Тальятти в Кемерово и был задержан полицией на территории Красноярского района Самарской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа правоохранительные органы Пензы задержали двух граждан Таджикистана по подозрению в сбыте наркотиков. По данным следствия, мужчина и женщина сбывали наркотики с мая по август 2019 года.

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