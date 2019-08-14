Калуга, , 10:23 — REGNUM

Калужская область занимает лидирующие позиции среди областей Центрального федерального округа по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также собираемости платежей за данные услуги — 78,74% при среднем показателе по РФ — 59,7%. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках областного проекта «Чистая страна» планируется ликвидировать ряд объектов накопленного экологического вреда. Рекультивацию всех закрытых полигонов, возможно обеспечить за счет предоставления субсидий из федерального бюджета на выполнение работ. Для этого в течении двух лет муниципалитетам необходимо изготовить проектно-сметную документацию с прохождением экологических и государственных экспертиз. По мнению губернатора Анатолия Артамонова, каждый муниципалитет должен организовать хотя бы одну свою площадку, где будет налажена сортировку мусора с целью рационального использования самим муниципалитетом отходов вторичной переработки.

«И тогда не будет антагонизма между жителями районов, почему мусор везут именно к ним. Везде должны быть такие пункты, чтобы не возить мусор туда-сюда», — считает калужский губернатор. Однако контейнерные площадки для сбора коммунальных отходов пока имеются не во всех муниципалитетах.

В рамках национального проекта «Экология» в Износковском районе Калужской области строится экотехнопарк «Калуга» — одна из самых крупных сортировочных линий в России. Первую машину с мусором в новом экотехнопарке намерены принять в декабре 2019 года. Производительность двух сортировочных комплексов ежегодно достигнет 500 тыс. тонн коммунальных отходов. Между тем местные жители не исключают, того, что новый экотехнопарк «Калуга» в первую очередь займётся переработкой мусора из Москвы и Подмосковья.