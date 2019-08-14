Уфа, 14 августа 2019, 10:18 — REGNUM
Башкирский мед занял первую строчку рейтинга самого вкусного меда России, 14 августа сообщает российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ссылаясь на результаты собственного исследования.
Опрос приурочен к православному празднику Медовый Спас, который отмечается 14 августа.
28,71% пользователей соцсетей отдали голос башкирским сборщикам меда. На втором месте рейтинга мед из Республики Крым (19,8% голосов). Третью строчку занимает Алтайский край. Он набрал 14,85% голосов.
Меньше всего голосов пользователи соцсетей отдали за мед из Пермского, Ставропольского края и Ростовской области.