Киншаса, , 10:21 — REGNUM

Врачи Демократической республики Конго заявили о том, что лихорадка Эбола «излечима», об этом 14 августа сообщает Anadolu Ajansi.

«Сегодня мы сделали новый шаг» , — заявил на пресс-конференции директор Национального института биомедицинских исследований страны Жан-Жак Муембе.

По его словам, медикам удалось излечить двух пациентов при помощи нового лекарства, что дало им возможность утверждать, что болезнь теперь успешно поддается лечению.

Напомним, с момента вспышки лихорадки Эбола в августе 2018 года в Демократической республике Конго умерли свыше 1 тыс. 900 человек. Новое лекарство позволяет лечит заболевших на ранних стадиях, успех вакцины признали эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ: еженедельно в ДР Конго 86 человек заражаются вирусом Эбола