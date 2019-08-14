Киншаса, 14 августа 2019, 10:21 — REGNUM
Врачи Демократической республики Конго заявили о том, что лихорадка Эбола «излечима», об этом 14 августа сообщает Anadolu Ajansi.
По его словам, медикам удалось излечить двух пациентов при помощи нового лекарства, что дало им возможность утверждать, что болезнь теперь успешно поддается лечению.
Напомним, с момента вспышки лихорадки Эбола в августе 2018 года в Демократической республике Конго умерли свыше 1 тыс. 900 человек. Новое лекарство позволяет лечит заболевших на ранних стадиях, успех вакцины признали эксперты Всемирной организации здравоохранения.
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