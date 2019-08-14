Самара, , 09:45 — REGNUM

Новая трамвайная ветка к стадиону «Самара арена», строительство которой начнется на этой неделе, заработает к концу 2019 года, 14 августа сообщает Медиапортал «ТЕРРА».

Новая трамвайная ветка должна увеличить количество перевозимых пассажиров к стадиону, поскольку, уже больше года наблюдается большая нагрузка на трамваи во время матчей футбольного клуба «Крылья Советов». Сейчас за один день они могут привезти к стадиону порядка 30-ти тысяч болельщиков.

Планируется, что новая трамвайная линия пройдет мимо 15-ого микрорайона Самары.

«Если сейчас вагоны в этом направлении идут только прямо и для того, чтобы оттуда добраться к стадиону, нужно совершить пересадку в районе пересечения улицы Ташкентской и Московского шоссе, то теперь у трамваев появится правый поворот», — сообщают проектировщики.

Напомним, что контракт на строительство новой трамвайной ветки уже подписан. Его стоимость составляет порядка 70 млн. рублей.