Нур-Султан, , 09:41 — REGNUM

Казахстан в очередной раз перенес финансирование проекта по реконструкции стартовой площадки на Байконуре под российскую ракету «Союз-5». Об этом 14 августа сообщили в аэрокосмическом комитете министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана, сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время технико-экономическое обоснование проекта «Байтерек» находится на стадии экспертизы. Финансирование проекта перенесено на 2020 год, уточнили в аэрокосмическом комитете.

Отметим, Казахстан планирует выделить средства на модернизацию одной из стартовых площадок Байконура, с помощью которой ранее запускалась российско-украинская ракета «Зенит». Нур-Султан не первый раз переносит сроки финансирования проекта.

В 2017 году в профильных ведомствах Казахстана заявили, что реализация проекта переносится для дополнительного рассмотрения вопроса. Начало финансирования было запланировано на осень 2018 года.

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