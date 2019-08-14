Петропавловск-Камчатский, , 09:44 — REGNUM

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин обратился к полпреду президента Юрию Трутневу с просьбой поддержать регион в вопросе не включения северной части острова Беринга в Национальный парк. Жители Алеутского района уже выходили на митинг, требуя отмены драконовского, по их мнению, решения Минприроды РФ, которое лишит их возможности заниматься традиционным хозяйством. Но Минприроды стоит на своём, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Накануне в Минприроды РФ состоялось совещание по этому вопросу. Но ведомство не хочет изменить свою позицию.

«Мы столкнулись с противоречащими, на наш взгляд, друг другу, нормами федеральных законов. Но я уже говорил и ещё раз повторю: любые изменения на острове должны быть направлены на улучшение жизни людей. Поэтому мы будем продолжать работу по урегулированию этой законодательной коллизии. Я очень надеюсь, что Юрий Петрович Трутнев поддержит нас по этому вопросу», — сказал губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

Как сообщало ИА REGNUM, итогом создания на Командорских островах Национального парка стало включение в его состав северной части острова Беринга, где расположен целый муниципалитет — Алеутский район. Жители района возмущены — статус Нацпарка лишает их права на ведение традиционного образа жизни, они не смогут ни рыбачить, ни охотиться.