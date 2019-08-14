Екатеринбург, , 09:39 — REGNUM

Закрытый город Новоуральск (Свердловская область) встретил своё утро в окружении дымной пелены. Об этом сообщают жители города в социальной сети ВКонтакте.

Желтоватый дым окутал не только сам Новоуральск, но и ближайший пруд.

Уже известно, откуда она появилась. По данным СМИ, её источником стал Верх-Нейвинский завод вторичных цветных металлов.

Напомним, 24 июля 2019 года в аналогичной ситуации оказался Екатеринбург. Город «захватила» дымка, возникшая из-за природной аномалии, приведшей в накоплению вредных веществ в атмосфере.

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