Москва, , 09:34 — REGNUM

Телеведущая и певица Ольга Бузова, облизавшая тарелку перед видеокамерой, сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда, чтобы привлечь внимание. Так прокомментировал поступок певицы продюсер Иосиф Пригожин, сообщает «Вечерняя Москва».

Пригожин заявил, что комментировать действия Бузовой — это «бред». Он сравнил певицу с маленькими детьми, которые «выпендриваются, чтобы их заметили».

«Она это делает, чтобы на неё обращали внимание», — добавил продюсер.

Ранее Бузова опубликовала на своей странице в Instagram видео, в котором она тщательно вылизывает пустую тарелку. Одетая в золотистый купальник певица заявила при этом, что она — «блокадница». Читатели раскритиковали певицу за такое сравнение.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр культуры и театральный деятель Михаил Швыдкой поставил Бузову в один ряд с президентом России по частоте упоминаний в СМИ. Премьер-министра Дмитрия Медведева она явно обошла, добавил он.

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