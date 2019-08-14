Махачкала, , 09:46 — REGNUM

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в Дагестане предстанет перед судом руководитель строительной компании «Спецстрой». Предприниматель скрыл от государства около 100 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 14 августа в пресс-службе СКР по Дагестану.

Установлено, что с 2014 по 2015 годы обвиняемый предоставлял в налоговый орган декларации с заведомо ложными данными, что и позволило ему уклониться от уплаты налогов на крупную сумму. В ходе следствия наложен арест на имущество бизнесмена на 5 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в аналогичном преступлении ранее был признак виновным директор ООО «Эверест» из Ставропольского края Данила Бондаренков. Выяснилось, что его компания в 2011—2013 годы не доплатила в бюджет более 20 млн рублей.