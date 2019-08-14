Сургут, Югра, 14 августа 2019, 09:31 — REGNUM
В самом крупном городе Югры сложилась порочная «палочная» система штрафов ГИБДД, при которой жителей города вынуждают платить за правонарушения, которых они не совершали. Об этом сообщил в публичном письме, адресованному начальнику управления МВД по Сургуту Руслану Кондрашову, депутат местной думы Эдуард Иваницкий.
Парламентарий сообщил в письме о проблемах, с которыми столкнулась его мать. Женщине в течение двух месяцев по почте были доставлены три протокола о правонарушениях, якобы ею совершённых. Её пытаются оштрафовать за парковку автомобиля в разрешённом месте, считает депутат.
Когда парламентарий обратился за разъяснениями в местное отделение ГИБДД, то ему заявили, что он не является владельцем автомобиля, то есть и объяснять свои действия госавтоинспекторы ему не обязаны.
Когда в местное отделение ГИБДД обратилась «виновница», то ей не стали отвечать, так как истёк 10-дневный срок давности.
Далее депутат гордумы Сургута сообщает, что в устных беседах местные юристы подтвердили системность подобных фактов.
На данный момент депутат гордумы Сургута Эдуард Иваницкий ждёт официального ответа от начальника местных полицейских.
Отметим, что в мае 2019 года на невыносимые условия труда и «палочную» систему жаловались председателю Следственного комитета РоссииАлександру Бастрыкину и министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву сами сотрудники ГИБДД по Сургуту. Результаты подоспевшей затем от СУ СКР по ХМАО проверки до сих пор не обнародованы.
Читайте ранее в этом сюжете: «Здесь круговая порука!»: сотрудники ГИБДД Сургута просят помощи из Москвы