Оренбург, , 09:23 — REGNUM

В Оренбурге 13 августа горожане в соцсетях и мессенджерах активно обсуждали ситуацию с отключением подачи газа на мемориале «Вечный огонь». Пока пользователи оставляли критические комментарии, более деятельные горожане 14 августа позвонили в газовую службу. В результате, огонь горит, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным пресс-службы городской администрации, на место выезжала аварийная бригада. Причины, по которым огонь погас, устанавливают чиновники и полиция.

Добавим, Вечный огонь является частью Мемориального комплекса памяти павших в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг. Обелиск памяти погибшим установлен в 1967 году. На нем мраморная доска со словами: «Воинам, отдавшим жизнь за свободу и независимость Родины в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов». У основания пилона лежит пятиконечная звезда, в центре которой зажжен «Вечный огонь» — символ памяти потомков.

За годы Великой Отечественной войны из Оренбургской области на фронт ушли более 411 тысяч человек, 185 тысяч оренбуржцев остались на полях сражений.