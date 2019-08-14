Воронеж, , 09:20 — REGNUM

Прокуратура Воронежа предложила главе города Вадиму Кстенину взять на особый контроль ситуацию с возможным размещением ярмарки на улице Димитрова, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«В прокуратуру города поступило обращение о несогласии с процедурой проведения публичных слушаний по вопросу размещения ярмарки, которое направлено для рассмотрения по подведомственности в администрацию городского округа город Воронеж. Изложенное свидетельствует о возникновении социальной напряженности среди населения по указанному вопросу», — пояснили в прокуратуре.

Прокуратура предлагает мэру взять ситуацию вокруг ярмарки на особый контроль и принять все меры, чтобы избежать возможной конфликтной ситуации.

Речь идёт о создании ярмарки на участке рядом с автовокзалом в Левобережном районе — в 2000-х на этом месте работал стихийный рынок, однако несколько лет назад его ликвидировали, а в 2018 году было принято решение о благоустройстве этой территории. Однако в начале августа появилась информация о проведении публичных слушаний, большая часть участников которых якобы высказалась за организацию ярмарки на этом месте. 13 августа на сайте мэрии появилось сообщение о начале голосования по вопросу организации ярмарки интернет-ресурсе «Активный электронный гражданин». За сутки проголосовало более тысячи человек, причем подавляющее большинство горожан пока высказывается за благоустроенную зону и против ярмарки.