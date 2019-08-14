Кемерово, , 09:18 — REGNUM

В Банке России считают, что запрет размещения рекламы и выдачи микрозаймов в местах массового скопления людей не окажет существенного влияния на уровень закредитованности клиентов микрофинансовых организация, пишет «Газета Кемерова».

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным ЦБ, микрофинансовые организации обеспечивают доступность финансовых услуг там, где нет офисов кредитных организаций, а также для тех, кто по разным причинам не может воспользоваться услугами банков.

Пресс-служба регулятора уточнила, что с 1 июля вступили в силу новые ограничения предельной задолженности по займам, а с 1 октября вводится показатель долговой нагрузки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Кемеровской области обратились в Государственную думу РФ с инициативой запретить рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей.

Отметим, что на каждого жителя Кемеровской области сегодня приходится 98 тыс. рублей.

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