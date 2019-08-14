Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, , 09:15 — REGNUM

В Белоярском (Свердловская область) будут судить водителя, которая дважды переехала двух девушек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В прокуратуре заключили, что женщина покушалась на убийство двух человек для сокрытия ранее совершенного преступления. Предполагается, что 34-летняя автомобилистка в пьяном состоянии сбила двух несовершеннолетних девушек в ночь на 6 апреля, после чего скрылась, но после вернулась и вновь наехала на подростков. После этого обвиняемая снова скрылась с места ДТП.

У пострадавших девушек диагностировали серьёзные травмы: у одной — перелом тазовых костей и закрытая черепно-мозговая травма, у второй — тоже закрытая черепно-мозговая травма и компрессионный перелом позвоночника.

Напомним, ранее автомобилистка была заключена в СИЗО на основании решения Белоярского райсуда от 9 апреля 2019 года. Водителю не удалось обжаловать данное постановление суда. В июне её перевели под домашний арест.

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