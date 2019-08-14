Душанбе, , 09:02 — REGNUM

Зачинщик бунта в ходжентской колонии Амирали Д. приговоре к пожизненному лишению свободы, сообщает 14 августа РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру Таджикистана.

В ведомстве уточнили, что Амирали Д. и еще 32 заключенных были приговорены к дополнительным срокам от 15 лет до пожизненного заключения. Злоумышленники признаны виновными в убийстве, дезорганизации работы колонии, а также в нанесении тяжкого вреда здоровью и сопротивлении органам власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября 2019 года заключенные колонии на севере Таджикистана в Ходженте устроили бунт. В результате были убиты двое сотрудников тюрьмы и 21 заключенный. Пять сотрудников колонии были тяжело ранены.

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