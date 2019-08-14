Орск, Оренбургская область, , 09:01 — REGNUM

В Оренбургской области администрация Орска объявила голосование за предварительный план ремонта автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе Орске на 2020 год. В перечень, опубликованный на сайте мэрии, попали восемь основных проблемных участков местных трасс, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Голосование проводится в течение месяца: с 12 августа по 12 сентября 2019 года. Чиновники отметили, что список «убитых» дорог может пополняться. Горожане могут направлять свои предложения в мэрию.

Ремонт будет осуществляться на дорогах (улицах) города, через которые проходят основные транспортные потоки. Федеральная программа не предусматривает ремонт внутриквартальных проездов, придомовых дорог и тротуаров.

Как сообщили в пресс-службе администрации Орска, в 2020 году запланирован ремонт 17 км дорог регионального и межмуниципального значения: Гай-Ириклинский — 10 км; Орск — Домбаровский — Светлый — 17 км.